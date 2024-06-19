Политтехнолог сообщил, что ЦИК решил отказаться от бумажных бюллетеней на выборах в Мосгордуму. В комиссии это пока не подтверждают

Канал исследовательского фонда «Московская политика», который ведет политтехнолог Петр Милосердов, сообщил, что Центральная избирательная комиссия поддержала просьбу Мосгоризбиркома провести выборы в Мосгордуму полностью в электронном формате — без бумажных бюллетеней.

Об этом Милосердов написал со ссылкой на заседание ЦИК. По его данным, против на голосовании высказался только один человек.

Принятое ЦИК решение означает, что в единый день голосования на выборах в Мосгордуму и муниципальных выборах в Новой Москве даже на избирательных участках будут терминалы электронного голосования, пояснил телеграм-канал.

Однако позже Милосердов написал, что на него вышел источник с контактами в Мосгоризбиркоме, сообщивший, что «выступление в ЦИК с неудачными формулировками всех запутало, даже самих членов ЦИК». «Бумажные бюллетени будут. Речь идет лишь о регламенте применения ДЭГ/ТЭГ (дистанционное электронное голосование и терминалы электронного голосования)», — передает Милосердов слова собеседника.

Глава Мосгоризбиркома Ольга Кириллова в ответ на вопрос редакции телеграм-канала «Выборы, всем ЦЫК!» сказала: «Слухи комментировать не буду, примем решение и все расскажем». По ее словам, заместитель председателя ЦИК Николай Булаев не говорил об отказе от бумажных бюллетеней — на заседании прозвучало только, что если Москва примет решение об электронном голосовании, то ЦИК разработает и предложит его порядок.

Единый день голосования в 2024 году назначен на 8 сентября. В этот день пройдут выборы в Московскую городскую думу, довыборы в Госдуму, выборы глав регионов и депутатов законодательных собраний. Само голосование будет проходить три дня подряд — 6, 7 и 8 сентября.

Терминалы электронного голосования (ТЭГ), которые будут установлены на участках, впервые использовали на выборах мэра Москвы в сентябре 2023 года. Члены комиссий на участках, как отмечали в КПРФ, настойчиво предлагали избирателям именно их, отказываясь выдавать бумажные бюллетени. Источники «Медузы» говорили, что практику голосования через ТЭГ будут распространять на последующих выборах, поскольку «это возможность выдать любой нужный результат».

В 2019 году избирательная комиссия не допустила на выборы в Мосгордуму ряд независимых кандидатов, в числе которых были политики Любовь Соболь, Илья Яшин, Юлия Галямина, Дмитрий Гудков, а также директор ФБК Иван Жданов. После этого в Москве начались массовые протесты с требованиями регистрации кандидатов и проведения честных выборов. Во время акций недопущенных кандидатов и их сторонников неоднократно арестовывали.

как проходили протесты за честные выборы

Акция за честные выборы в Мосгордуму. Главное Горожан били дубинками, полиция пришла в студии «Дождя» и «Навальный Live»

как проходили протесты за честные выборы

Акция за честные выборы в Мосгордуму. Главное Горожан били дубинками, полиция пришла в студии «Дождя» и «Навальный Live»