Глава разведки Германии предупредил об угрозе терактов, «подобных московскому», на Евро-2024

Спецслужбы Германии считают мероприятия проходящего в стране чемпионата Европы по футболу возможной мишенью для атаки террористов ИГИЛ подобной нападению на московский «Крокус Сити Холле», пишет Financial Times.

По словам главы Федерального ведомства по охране Конституции Германии (BfV) Томаса Хальденванга, угроза исламистского террора в Германии еще больше возросла после нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года. «Возможный сценарий — крупномасштабные скоординированные террористические атаки, подобные недавней в Москве», — сказал Хальденванг.

Хальденванг также заявил, что группировке ИГИЛ-К (так называют ячейку «Вилаят Хорасан», взявшую на себя ответственность за нападение на «Крокус») удалось переправить своих сторонников в Западную Европу «под видом беженцев из Украины». По его словам, группировка публиковала многочисленные пропагандистские видеоролики, призывающие сторонников совершать нападения на «легкие цели» в Европе.

По словам министра внутренних дел Германии Нэнси Фэзер, которую цитирует Financial Times, Европа, а вместе с ней и Германия, «находятся под прицелом джихадистских организаций — в частности ИГИЛ и ИГИЛ-К».

Фэзер также утверждает, что в Германии резко выросло число антисемитских преступлений, и носящие еврейскую символику, например, члены спортивного клуба «Маккаби Германия», зачастую не могут выйти на улицу без того, чтобы подвергнуться оскорблениям или нападениям.

22 марта несколько террористов проникли в «Крокус Сити Холл» перед концертом группы «Пикник» и открыли огонь по людям. Зрительный зал загорелся, здание стало рушиться. В результате теракта и пожара погибли более 140 человек, включая нескольких детей. Ответственность за нападение взяла на себя ячейка ИГИЛ под названием «Вилаят Хорасан».

В начале мая пропагандистский журнал ИГИЛ «Голос Хорасана» опубликовал коллаж, на котором боевик с автоматом стоит на фоне футбольного стадиона с отметками городов Евро-2024 — Берлина, Дортмунда и Мюнхена. «Забей последний гол», — говорилось в подписи к картинке.

В начале июне полиция задержала в Кельне гражданина Германии, Марокко и Польши Суфиана Т., которого подозревают в поддержке ИГИЛ и переводе около 1700 евро в криптовалюте на счет террористов. По данным Focus, задержанный пытался устроиться стюардом на матчи Евро-2024.

что такое «вилаят хорасан»

Ответственность за теракт в «Крокусе» взяла на себя ячейка ИГИЛ — «Вилаят Хорасан». Как возникла эта группировка? И почему она считает Россию одним из своих главных врагов?

что такое «вилаят хорасан»

Ответственность за теракт в «Крокусе» взяла на себя ячейка ИГИЛ — «Вилаят Хорасан». Как возникла эта группировка? И почему она считает Россию одним из своих главных врагов?