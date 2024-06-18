Умерла французская актриса Анук Эме

Французская актриса Анук Эме умерла в возрасте 92 лет. О смерти актрисы сообщила в соцсетях ее дочь Мануэла Папатакис. «Я была рядом с ней, когда она скончалась сегодня утром в своем доме в Париже», — написала она.

Valery Hache / AFP / Scanpix / LETA

За почти 70-летнюю карьеру в кинематографе актриса сыграла в 74 фильмах и сериалах. Свою первую роль Николь Франсуаз Флоренс Дрейфус, позже взявшая псеводоним Анук Эме, сыграла в 13 лет в фильме «Дом на море», вышедшем в 1946 году.

В 1959 году Анук Эме снялась в фильме «Сладкая жизнь» Федерико Феллини, а в 1963 году сыграла роль в «8 ½» этого режиссера. Этапной в карьере актрисы, пишет Le Monde в некрологе, стала главная роль в фильме «Лола» (1961 год) режиссера Жака Деми. И сам фильм, и Анук Эме за работу в нем были номинированы на британскую кинопремию BAFTA.

Премию BAFTA Анук Эме получила спустя несколько лет за прославившую ее роль в фильме «Мужчина и женщина» Клода Лелуша. Картина, в которой с Эме сыграл Жан-Луи Трентиньян, была удостоена десятков наград, включая «Оскар» и Гран-при Каннского кинофестиваля. В 1980 году Эме получила награду лучшей актрисе на Каннском фестивале за работу в фильме «Прыжок в пустоту» Марко Беллоккьо.

В 1994 году Эме появилась в фильме Роберта Олтмана «Прет-а-порте», а замыкает ее фильмографию лента «Лучшие годы жизни» Клода Лелюша, вышедшая в 2019 году. В этом фильме — третьем сиквеле «Мужчины и женщины» — Эме вновь сыграла с Жан-Луи Трентиньяном.