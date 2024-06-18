Суд приговорил к 12 годам украинку, которая включила в колонках антивоенную речь и запустила в небо шарики с бело-сине-белым флагом в Москве

2-й Западный окружной военный суд приговорил к 12 годам колонии украинку Кристину Любашенко, обвиненную в распространении «фейков» про армию и в участии в «террористической организации», пишет «Медиазона».

Распространением «фейков» об армии следствие сочло то, что 8 мая 2023 года Любашенко поставила на окно съемной квартиры в подмосковном Долгопрудном колонки и включила в них антивоенную речь и гимн Украины.

В участии в «террористической организации» Любашенко обвинили из-за того, что в этот же день она приехала на Воробьевы горы в Москве и запустила в небо воздушные шарики с привязанным к ним бело-сине-белым флагом. «Медиазона» отмечает, что этот флаг силовики считают знаменем легиона «Свобода России», который Верховный суд признал террористической организацией.

Адвокат Любашенко рассказала, что ее подзащитная, жившая в Киеве с больной раком матерью, дедушкой с деменцией и двумя дочерьми, после начала полномасштабного вторжения России в Украину уехала в Швейцарию и получила там убежище, но ей «едва хватало денег на жизнь».

В Швейцарии Любашенко познакомилась с соседом, представившимся беженцем из Украины Виталием Юрченко. Он предложил украинке поехать в Москву и за деньги провести там «мирную акцию против войны» с запуском шаров. Юрченко, как рассказала адвокат, снял квартиру в Долгопрудном, купил Любашенко билет, и контролировал ее передвижения.

Когда украинка уже приехала в Москву, Юрченко потребовал помимо запуска шаров выставить в окно колонки с гимном Украины и антивоенной речью. Любашенко не хотела этого делать, но Юрченко начал угрожать, что сообщит органам опеки о ее дочерях, и их заберут в детский дом.

На допросе в суде оперативник из Центра по противодействию экстремизму, задерживавший Любашенко, сказал, что заранее получил от руководства информацию, что «некое лицо будет устраивать протестную акцию» в Москве.

Рассмотрение дела, как пишет «Медиазона», заняло всего два дня. Обвинение требовало для нее 15 лет колонии. Кристина Любашенко вину не признала.