В Подмосковье задержан бывший чиновник Минсельхоза Олег Донских. Он 12 лет находился в розыске по подозрению в хищении двух миллиардов рублей

В Московской области задержан бывший глава департамента административной работы Минсельхоза РФ Олег Донских, находившийся в розыске с 2012 года, сообщает ТАСС со ссылкой на Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ и официального представителя МВД РФ Ирину Волк.

Донских 12 лет скрывался от правоохранительных органов и находился в международном розыске по подозрению в организации хищения в 2007-2011 годах средств АО «Росагролизинг» и АО «Россельхозбанк» на общую сумму более 2 миллиардов рублей, заявили в ЦОС ФСБ.

Волк, в свою очередь, рассказала, что бывшего чиновника Минсельхоза задержали в Истринском районе Подмосковья. Обстоятельства задержания пока не уточняются, на ФСБ опубликовала кадры оперативной съемки. На видео Донских после задержания говорит, что знает, что находится в федеральном розыске, но не знает за какие преступления. Он также сообщает, отвечая на соответствующий вопрос, что живет в Московской области с 2008 года.

Олег Донских обвиняется в том, что с помощью сообщников похитил выданные Россельхозбанком кредиты, а также присвоил средства, полученные от Росагролизинга для строительства спиртзавода, элеватора и молочной фермы. Дела были возбуждены в 2011-2012 годах. Других фигурантов — предпринимателей из Липецкой области — в 2017 году приговорили к 9 и 11,5 годам колонии.