«Госуслуги» разослали письма с рекламой университета спецназа. Россиянам предложили «стать частью военной элиты», не упомянув про последующую отправку на войну

Сервис «Госуслуги» разослал россиянам рекламные письма с предложением пройти бесплатное обучение в Российском университете спецназа имени В.В. Путина в Чечне. Внимание на рассылку обратила «Медиазона».

В письме россиянам предложили «стать частью военной элиты страны прямо сейчас» и получить «новую военную специальность» с «тренировками у лучших инструкторов с боевым опытом» и «денежным довольствием на высоком уровне».

При этом авторы не привели никаких подробностей об университете. В частности, они не упомянули, что университет, открытый по поручению главы Чечни Рамзана Кадырова, находится на территории бывшего военного городка под Гудермесом. Кроме того, авторы не указали полное название учреждения, ограничившись «российским университетом спецназа».

В письме также были указаны три контактных номера, однако «Медиазоне» не удалось дозвониться ни по одному из них. Журналисты отметили, что в сервисе один из номеров был записан как «Ахмат Чвк Спецназ».

В справочной службе, номер которой был указан в телеграм-канале университета, журналистам заявили, что бесплатные курсы на базе учреждения можно пройти только «с последующей отправкой в зону ». «То, что вам пришло на Госуслуги — это рассылка от мэрии города Грозный. Чтобы те, кто хочет в зону СВО отправиться, могли бесплатно пройти у нас обучение», — заявила собеседница издания.

На вопрос журналистов о том, какие дисциплины входят в бесплатный курс, в университете не ответили. «Информация об этих курсах — через мэрию города Грозного, у них своя программа, мы к этому не относимся», — подчеркнули в справочной.

Российский университет спецназа открыли в 2013 году, в феврале 2024-го Рамзан Кадыров объявил, что учреждение будет носить имя президента России Владимира Путина.

«Важные истории» писали, что университет зарегистрирован как автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Спортивно-стрелковый клуб „Рус“». Там проходили подготовку сотрудники охранных компаний российских госкорпораций, в том числе «Газпрома» и РЖД.

С начала войны в Украине университет готовит добровольцев для отправки на фронт. В конце апреля 2024 года сын главы Чечни 16-летний Адам Кадыров был назначен «куратором» университета.