Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов перешел в «Пари Сен-Жермен»

Вратарь «Краснодара» и сборной России Матвей Сафонов подписал контракт с командой «Пари Сен-Жермен». Об этом в соцсетях официально сообщил французский клуб.

25-летний Сафонов и ПСЖ заключили контракт до 2029 года. Сумма трансфера составила 20 миллионов евро.

О договоренностях между вратарем и клубом профильные СМИ сообщали еще в конце мая. Тогда отмечалось, что с переходом могут возникнуть трудности из-за неуплаченных вратарем алиментов и вызванного этим запрета на выезд из страны.

Сафонов — воспитанник академии «Краснодара», всю карьеру он провел в этом клубе. За семь сезонов он один раз становился серебряным и дважды — бронзовым призером чемпионата России.

ПСЖ — один из наиболее успешных европейских клубов последних лет. Последние шесть сезонов он становился чемпионом Франции, а в минувшем розыгрыше Лиги чемпионов дошел до полуфинала. Основной голкипер ПСЖ сейчас — итальянец Джанлуиджи Доннарумма, чемпион Евро-2020.

Сумма трансфера Сафонова стала третьей в истории для российских игроков, уезжающих в Европу. Дороже него были только Александр Головин («Монако», 30 миллионов, 2018 год) и Юрий Жирков («Челси», 21 миллион, 2009 год).