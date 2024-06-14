В России заблокировали сайт марафона в поддержку политзаключенных «Ты не один»

В России заблокировали сайт марафона «Ты не один», который независимые медиа провели совместно с ФБК в поддержку политических заключенных.

Организаторы марафона получили несколько писем о том, что сайт перестал работать. Проверка «Медузы» подтвердила, что сайт june12.io больше недоступен в России на мобильных операторах. В едином реестре запрещенной информации РКН пока нет информации о блокировке сайта.

Людям, которых преследуют по политическим мотивам в России, по-прежнему нужна помощь. Помочь им можно по этой ссылке (она откроется с VPN, если у вас сайт заблокирован). По соображениям безопасности платежи в рублях не принимаются — но есть проекты, которые принимают рубли. Если вам нужна помощь — или если вы знаете тех, кому она нужна, — то на сайте марафона есть форма заявки и контакты. Заявки оцениваются по таким критериям. По всем вопросам пишите на [email protected] .

Марафон в поддержку политзаключенных «Ты не один», в котором участвовали более 20 независимых СМИ («Медуза», «Дождь», «Медиазона», «Служба поддержки» и другие) прошел 12 июня. Он продолжался более 12 часов, к концу дня сумма собранных денег превысила 25 миллионов рублей.

Помощь по-прежнему нужна. Пожалуйста, если можете, оформите ежемесячный платеж. Прием донатов продолжается и после окончания марафона. По состоянию на 14 июня собрано почти 30 миллионов рублей.

Марафон проводился во второй раз. В первый раз он прошел в 2023 году и собрал 39,43 миллиона рублей от 17,5 тысячи жертвователей. Из этих средств 31,4 миллиона рублей были перечислены физическим лицам (заключенным и их родственникам и людям, бежавшим от репрессий), а также пошли на оплату штрафов и расходов на адвокатов В этом году в целях безопасности возможность жертвовать с российских карт была закрыта.