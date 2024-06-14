В Благовещенске минивэн на большой скорости выехал на тротуар на улице Василенко и сбил пешеходов. Фото и видео с места происшествия публикуют телеграм-каналы, включая Baza.

По данным регионального Минздрава, сообщает РИА Новости, погибли три человека, двое из них — дети. Baza пишет о пяти погибших, среди которых трое детей.

Губернатор Амурской области Василий Орлов в своем телеграм-канале сообщил, что у водителя были «признаки алкогольного опьянения». Водитель минивэна задержан. «Будет возбуждено уголовное дело. Уверен, виновник понесет заслуженное наказание», — объявил глава региона.