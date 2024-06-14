Троих сыновей липецкого священника обвинили в госизмене из-за попытки уехать воевать на стороне ВСУ

Во Второй западный окружной военный суд поступило уголовное дело троих сыновей липецкого священника Игоря Ащеулова, которых обвиняют в «покушении на госизмену» из-за попытки перейти границу и отправиться воевать в Украину, пишет ТАСС.

Алексея, Иоанна и Тимофея Ащеуловых, по данным ТАСС, обвиняют по трем статьям уголовного кодекса: покушение на госизмену (часть 3 статьи 30, статья 275 УК), попытка незаконного пересечения границы (часть 3 статьи 30, часть 3 статьи 322 УК) и попытка участия в деятельности террористической организации (часть 3 статьи 30, часть 2 статьи 205.5 УК).

Следствие утверждает, что братьев Ащеуловых задержали в Курской области, когда они пытались пересечь границу с Украиной, чтобы уехать воевать на стороне ВСУ.

Из карточки дела на сайте суда следует, что оно было зарегистрировано 4 июня. В суде ТАСС сказали, что дело будет рассматриваться в открытом режиме. Дата предварительных слушаний пока не назначена.

Игорь Ащеулов был переведен в Липецкую и Елецкую епархию из Ставропольской и Владикавказской епархии в 2004 году. В епархии изданию «Правмир» рассказывали, что за время службы он «неоднократно нарушал распоряжения священноначалия», а его поведение «не соответствовало облику священнослужителя». В семье Ащеулова было много детей. Жители местного села Озерки, отмечали, что их часто видели голодными, они не ходили в школу. Озабоченные их состоянием соседи рассказывали, что пытались помочь семье, но священник не принимал помощи.

В середине декабря 2014 года комиссия из опеки посетила дом Ащеулова и забрала девятерых несовершеннолетних детей из-за «отсутствия условий для их проживания». Их отправили в социально-реабилитационный центр, но уже через несколько недель детей вернули в семью, переселив их в другой дом на время ремонта старого, которым занялась местная администрация.