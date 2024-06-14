Самолет Ан-26 совершил жесткую посадку рядом с аэропортом в Ямало-Ненецком округе. Есть пострадавшие

Самолет авиакомпании Utair, следовавший из аэропорта Сабетта, совершил жесткую посадку в двух километрах от аэропорта Утренний в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщила пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

В ведомстве уточнили, что инцидент произошел в районе 15:40 (13:40 мск). В Росавиации сообщили, что на борту самолета находился 41 человек — пять членов экипажа и 36 пассажиров.

Позднее в пресс-службе Utair заявили ТАСС, что пассажир и два члена экипажа получили травмы, им оказана медицинская помощь. «Самолет Ан-26 произвел посадку при резко ухудшившихся метеоусловиях: туман, сильный ветер. Все пассажиры и члены экипажа эвакуированы в здание аэровокзала», — сказал собеседник агентства.

В СК России сообщили, что по факту произошедшего была организована процессуальная проверка. «Выясняются все обстоятельства и причины происшествия. После проведения всех необходимых проверочных действий будет принято процессуальное решение», — добавили в ведомстве.