Суд по делу Жени Беркович и Светланы Петрийчук закрыли от слушателей и журналистов

Судья 2-го Западного окружного военного суда Юрий Массин по просьбе прокурора закрыл судебные заседания по режиссерки Евгении Беркович и драматурга Светланы Петрийчук, которых обвиняют в «оправдании терроризма» (часть 2 статьи 205.2 УК). Об этом сообщил «Медузе» слушатель из зала суда.

Прокурор попросил вывести слушателей и прессу из зала из-за комментариев с угрозами в адрес участников процесса, которые, как утверждается, размещались в интернете.

Согласно справке из московского управления МВД, которую зачитали на заседании, в канале «Адвокаты PRO людей» и в издании «Коммерсант» опубликованы «комментарии с угрозами в отношении свидетелей».

Адвокат Беркович Ксения Карпинская выступила против того, чтобы слушателей и прессу удаляли из зала. Она отметила, что обвинение уже предоставило свои доказательства в ходе процесса, а теперь хочет ограничить освещение позиции защиты.

В свою очередь адвокат Елена Орешникова заявила, что в комментариях, на которые ссылается прокурор, нет никаких прямых угроз. Заявления от самих участников процесса о том, что им поступают угрозы, в суд не поступало, отмечает «Медиазона».

«Все люди понимают, зачем это делается. Не мотивировано прокурором, какая связь между комментарием и тем, открытый процесс или закрытый. Судя по всему, комментарии сделаны не вчера. Все футбольные матчи надо закрывать за такие запреты. Ну если не стыдно… Мы против. Нам было бы стыдно», — прокомментировала требование прокурора Беркович (цитата по «Медиазоне»).

В итоге судья Массин постановил рассматривать дело Беркович и Петрийчук в закрытом режиме до самого конца процесса.

Второй Западный окружной военный суд в Москве начал рассматривать по существу дело Беркович и Петрийчук 20 мая.