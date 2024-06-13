Студентам Уральского университета массово аннулировали результаты экзамена по английскому языку. Когда они стали жаловаться, им в ответ нахамили

Почти тысяче студентов первого курса Уральского федерального университета аннулировали результаты экзамена по английскому языку, пишет издание E1.ru.

Учащиеся проходили тестирование на платформе Exam1 в специальном кабинете Центра независимой оценки результатов обучения (ЦНОРО УрФУ) за компьютерами, к которым были прикреплены веб-камеры. По итогам экзамена, сообщили в пресс-службе вуза, результаты аннулировали у 959 из 6765 первокурсников (то есть у 14,2% от общего числа сдававших тест).

В беседе с журналистами учащиеся заявили, что возмущены произошедшим. Они считают, что результаты отменили из-за технического сбоя или из-за одного человека, который был пойман за списыванием либо пришел сдавать экзамен в недопустимой одежде. По словам студентов, на свои жалобы в службу поддержки ЦНОРО они получили хамские ответы с угрозами. Собеседники издания предоставили журналистам скриншоты с ответами от сотрудников вуза.

«Не сдала почти тысяча человек якобы по причине списывания. У нас есть подозрение, что это произошло из-за проблемы с сайтом, так как камера все время отключалась, сайт вылетал, он был неисправен. Продемонстрировать видео записи с камер нам отказались, а ответы, которые дает УрФУ, просто дикие», — рассказала E1.ru одна из студенток Ника.

«Служба поддержки отказывается отвечать на вопросы. Я понимаю, что есть те, кто списывает на экзаменах и нарушает правила сообщества, но дело в том, что в вузе приняли всех за одного и отказались как-то решать эту задачу. Почему они не признают свою ошибку, их непрофессионализм и хамское отношение к студентам вуза? Почему работают плохо они, а виноваты в этом мы? Извините, но это выглядит как: „Будете задавать вопросы? Закроем вам рот!“» — пожаловался еще один студент.

На одном из скриншотов, который есть в распоряжении редакции, сотрудники ЦОРНО ответили на жалобу так: «Причин не сдачи иностранного много. вы с нами информацией по технологии списывания не делитесь. мы с вами тоже не обязаны делиться».

Один из студентов поинтересовался, как ему сдавать экзамен, если у него есть только MacBook и нет компьютера с операционной системой Windows. В ответ ему написали: «Санкции омерики не позволяют использовать огрызок» (Орфография и пунктуация сохранены — Прим. «Медузы»).

Журналистам в УрФУ заявили, что результаты были аннулированы за несоблюдение требований экзамена, а именно «перемещение по другим вкладкам в браузере, использование наушников и смартфонов, подсказки или помощь третьих лиц во время экзамена, уход из аудитории без предупреждения».

Также в вузе заверили, что провели дисциплинарную беседу с сотрудниками, которые позволили себе «некорректное общение» со студентами.