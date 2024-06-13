Минюст России потребовал ликвидировать фонд помощи бывшим узникам концлагерей «Вместе против фашизма»

Минюст России потребовал ликвидировать благотворительный фонд «Вместе против фашизма». Соответствующий иск поступил в Тимирязевский районный суд Москвы, обратило внимание издание «Осторожно, новости».

Досудебная беседа по иску назначена на 21 июня.

Глава фонда Александр Забара рассказал изданию, что на него оказывали давление из-за иностранного финансирования. Кто именно, он не уточнил. По его словам, тогда ему «еле-еле удалось разрулить ситуацию». Забара также рассказал, что недавно его вызвали в Минюст, чтобы он принес дополнительные документы о деятельности фонда, но руководитель организации не стал этого делать. Тогда в ведомстве, по его словам, предупредили, что закроют фонд через суд.

Он также заявил, что в последние годы у фонда были проблемы с финансированием, из-за чего не получалось открыть выставку «Игрушки из концлагеря». Забара добавил, что многие организации, которые были готовы поддержать проект, закрылись сами.

Благотворительный фонд «Вместе против фашизма» был создан в 2016 году. На сайте организации говорится, что фонд занимался помощью бывшим узникам нацистских концентрационных лагерей. «Сегодня в России проживает свыше 140 тысяч бывших несовершеннолетних узников концлагерей, из которых почти 60 тысяч имеют инвалидность. Это пожилые люди, старше 73 лет. Главная ценность для них сейчас — здоровье. Поэтому основные программы помощи — медицинские и направлены на оказание медицинской и санаторно-курортной помощи бывшим узникам нацизма и фашизма», — отмечали в фонде.