Китайская компания не получила медь, заказанную в России. Сотрудники, приехавшие для расследования, не смогли найти завод

Китайский государственный конгломерат Wuchan Zhongda Group потерял около 20 миллионов долларов, закупив в России партию меди, но так и не получив ее. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

В 2023 году китайская компания приобрела у российской Региональной металлургической компании две тысячи тонн рафинированной меди, которую должны были продать местному трейдеру для последующей доставки в Китай в мае 2024-го.

Собеседники издания уточнили, что груз покинул Санкт-Петербург в начале текущего года, но в итоге прибыл в Турцию и оказался более дешевым гранитом.

По информации Bloomberg, китайская компания начала расследование произошедшего, отправив своих сотрудников в Россию. Но те, приехав в РФ, «не смогли определить, где находится завод».

Россия — один из крупнейших поставщиков меди в мире, а Китай — ее крупнейший потребитель. Bloomberg отмечает, что западные санкции, введенные против РФ после вторжения в Украину, способствуют расширению торговли между Москвой и Пекином, а китайские компании «пользуются скидками и другими выгодными условиями». Однако риск состоит в том, что выгодные условия в период высоких цен на металлы могут побудить китайских трейдеров «заключать сделки, когда отношения с поставщиком еще не налажены». По информации издания, китайские компании после инцидента с грузом меди начали проводить внутренние проверки своих контрактов с контрагентами.

Расследовательский проект Investigate Europe со ссылкой на данные Евростата в октябре 2023 года писал, что европейские компании продолжают платить миллиарды долларов горнодобывающим компаниям из России. С марта 2022 года по июль 2023 года они импортировали металлы из РФ на 13,7 миллиарда евро. Среди крупнейших покупателей российских металлов — немецкая GGP Metal Powder, которая закупила медь на 66 миллиона долларов.

В апреле 2024 года США ввели запрет на импорт алюминия, меди и никеля российского происхождения. За несколько месяцев до этого аналогичный запрет ввела Великобритания.