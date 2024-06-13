Главного редактора газеты «Вечерние ведомости» обвинили в «неуважении к власти» из-за поста в телеграме

В Екатеринбурге на главного редактора газеты «Вечерние ведомости» Владислава Постникова составили административный протокол по части 3 статьи 20.1 КоАП о «неуважении к власти».

Поводом стал один из постов в телеграм-канале Постникова, сообщили представители полиции Постникову в телефонном разговоре, не став уточнять подробности. С материалами Постников и его адвокат пока не знакомились, пишут «Вечерние ведомости».

«Позвонили, кстати, вечером в День России. Видимо, чтобы не забывал, в какой стране живу. Хотя я, надо отметить, к стране претензий не имею. А вот государство в лице его отдельных представителей занимается явно не тем, чем должно заниматься», — прокомментировал Постников в телеграме вызов в полицию.

«Вечерние ведомости» не исключают, что претензии к Постникову могут быть связаны с материалом издания о злоупотреблениях сотрудников полиции, в частности о действиях Антона Трошина, сейчас работающего в областном управлении МВД во время разгона антивоенной акции в марте 2022 года в Екатеринбурге.

Часть 3 статьи 20.1 КоАП предусматривает штраф от 30 тысяч до 100 тысяч рублей. Скорее всего, пишут «Вечерние ведомости», на выплату штрафа придется объявлять сбор пожертвований.

«Вечерние ведомости», напоминает «7×7 — Горизонтальная Россия», получили не менее 54 протоколов о «дискредитации армии» из-за новостей об антивоенных акциях. В общей сложности их оштрафовали на 1 миллион рублей. Деньги на уплату журналистам помогли собрать читатели.

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