Вооруженный мужчина открыл стрельбу под монастырем Оптина пустынь в Калужской области

На дороге Козельск — Оптина пустынь «неустановленный мужчина в неадекватном состоянии» остановил автомобиль и открыл стрельбу в воздух и землю, сообщило правительство региона.

В результате стрельбы одна пострадавшая — женщина получила легкую травму от срикошетившего при стрельбе в землю куска асфальта, добавили в правительстве. РИА Новости со ссылкой на наместника монастыря уточняет, что пострадавшая — иконописец, она пишет иконы для обители. Телеграм-канал Mash пишет, что пострадавшая работает учительницей в художественной школе.

По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, стрелявший пытался ограбить проезжающий мимо автомобиль. Из какого оружия велась стрельба — не уточняется.

В самой Оптиной пустыни стрельбы не было, сказал РИА Новости наместник монастыря епископ Можайский Иосиф. Пострадавших в монастыре также нет. Оптина пустынь находится примерно в 70 километрах к юго-западу от Калуги, под городом Козельск.