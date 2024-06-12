«Важные истории»: в 2023 году на оккупированных территориях погибли и получили ранения несколько десятков российских госслужащих

В 2023 году на подконтрольных российским военным территориях Украины погибли или получили ранение несколько десятков российских госслужащих и волонтеров. Такие подсчеты сделали «Важные истории» на основании данных Фонда пенсионного и социального страхования.

Фонд соцстрахования выплачивает компенсации чиновникам, волонтерам и другим специалистам, которые были направлены в аннексированные ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области: по три миллиона рублей за ранение и по пять миллионов в случае гибели. Всего в 2023 году по этой статье было суммарно выплачено 372 миллиона рублей (отдельной статистики, сколько из них пришлось на выплаты раненым, а сколько — семьям погибших, нет).

Пособия выплачивались почти в двух десятках регионов. Почти половина общих выплат пришлась на Москву и Подмосковье (174 миллиона рублей), 77 миллионов выплачено в Санкт-Петербурге.

За работу на оккупированных территориях российские госслужащие получают двойную зарплату и суточные. «Медуза» еще в конце 2022 года писала, что такая работа стала для многих российских чиновников социальным лифтом.

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