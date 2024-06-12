В Ростове-на-Дону полиция задержала жильцов обрушившегося аварийного дома, которые пытались забрать свои вещи

Полиция задержала около 20 жителей Ростова-на-Дону, которые пришли к аварийному дому на улице Нариманова, чтобы забрать свои вещи из разрушенного подъезда.

Подъезд жилой пятиэтажки обрушился в конце января. Пострадавших не было, но жильцов дома эвакуировали, и с тех пор они уже несколько раз пытались забрать оставленные в квартирах вещи. Как пишет портал «161», люди взяли с собой инструменты, чтобы снести заграждения на окнах и забор, установленный в конце мая, но дежурившие у дома полицейские начали их задерживать.

Одну из жительниц, по данным «161», полицейский повалил на землю и протащил по земле к машине. Еще одна женщина рассказала, что ее задержали, когда она подошла к сотруднику полиции и задала ему вопрос. Кроме того, полицейские запрещали вести съемку и выбивали из рук людей телефоны.

Всех задержанных отвезли в участок. По оценкам «161», их было около 20 человек. Приехавшая туда депутат городской думы Наталья Оськина рассказала «161», что спустя несколько часов всех жильцов отпустили.

По мнению жителей дома, в их квартирах живут неизвестные лица. Соседи из других домов рассказали им, что в окнах периодически горят свечи. В отделе полиции, как пишет «161» со ссылкой на Оськину, жильцы рассказали, что нашли в своих квартирах чужое нижнее белье и пустые бутылки от пива и коньяка.

После обрушения подъезда дома его огородили и запретили заходить внутрь. Жильцы дома несколько раз пытались забрать свои вещи. В апреле, спустя три месяца после обрушения, они записывали видеообращение к ростовским властям с требованием дать им забрать вещи, и пригрозили, что разобьют палаточный лагерь у пятиэтажки. В мае жители вновь попытались попасть в дом и, как писали местные издания «взять его штурмом». На место прибыла полиция. Одного из жителей попытались задержать, но остальные не дали полицейским этого сделать. После этого дом обнесли забором, а окна на первых этажах заварили. Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что здание признано непригодным для проживания и его снесут.