Умерла французская певица Франсуаза Арди

Французская певица и актриса Франсуаза Арди умерла в возрасте 80 лет. Об этом сообщил ее сын, музыкант Тома Дютрон.

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В 2004 году у артистки была диагностирована лимфома. Впоследствии заболевание переросло в рак гортани. В марте 2024 года Арди заявила, что уже никогда больше не сможет петь.

Франсуаза Арди начала музыкальную карьеру в 17 лет, пройдя прослушивание и заключив контракт со звукозаписывающей компанией Vogue. В 1962 году певица выпустила дебютный сингл «Tous les garçons et les filles», который разошелся тиражом более двух миллионов экземпляров. На следующий год она представляла Монако на конкурсе «Евровидение» с песней «Lʼamour sʼen va», где заняла пятое место.

Арди считается одной из ведущих исполнительниц музыкального стиля «йе-йе» и эталоном моды 1960-х годов. Она была лицом модных домов Paco Rabanne, Yves Saint Laurent, André Courrèges. За свою карьеру Арди выпустила три десятка альбомов. Последний альбом певицы «Personne dʼautre» вышел в апреле 2018 года.

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