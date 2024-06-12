Сумма, собранная на марафоне в поддержку политзаключенных «Ты не один», превысила десять миллионов рублей

Общая сумма, собранная в ходе марафона «Ты не один» в поддержку политзаключенных, превысила 10 миллионов рублей (в разных валютах).

Телеканал Дождь

Сейчас марафон, который проводят независимые СМИ («Медуза», «Дождь», «Медиазона», «Служба поддержки» и другие), продолжается. Он будет идти до позднего вечера среды, 12 июня.

Людям, которых преследуют по политическим мотивам в России, а также их семьям нужна помощь. Поддержать их можно по этой ссылке. По соображениям безопасности мы не всегда можем принять платежи в рублях — но есть проекты, которые принимают рубли. Если вам нужна помощь, то на сайте марафона есть форма заявки и контакты.

Марафон «Ты не один» проводится второй год подряд. В прошлый раз он собрал 39,43 миллиона рублей от 17,5 тысячи жертвователей. Из этих средств 31,4 миллиона рублей были перечислены физическим лицам (заключенным и их родственникам, а также людям, бежавшим от репрессий), а также пошли на оплату штрафов и расходов на адвокатов, а еще были переданы организациям, которые поддерживают политзаключенных.