Марафон в поддержку политзаключенных «Ты не один» собрал более 25 миллионов рублей

На марафоне в поддержку политзаключенных, который проходил весь день на каналах независимых СМИ («Медуза», «Дождь», «Медиазона», «Служба поддержки» и другие), собрано более 25 миллионов рублей.

Марафон начался в 9 утра по московскому времени и продлился более 12 часов. Делать пожертвования можно было только с иностранных карт, а также криптой. Организаторы марафона закрыли возможность отправлять деньги с российских карт из соображений безопасности.

Собранные деньги пойдут семьям политзаключенных — на оплату адвокатов, еды, лекарств и поездок на свидания — и в правозащитные организации.

Также на помощь политзаключенным будет направлена вся прибыль с концерта памяти Алексея Навального, прошедшего 4 июня, в день его рождения, в Берлине. По словам вдовы политика Юлии Навальной, это 2,5 миллиона рублей. На концерте выступали «Аигел», «Каста», «Порнофильмы» и Нойз МС.

Людям, которых преследуют по политическим мотивам в России, а также их семьям нужна помощь. Поддержать их можно по этой ссылке. По соображениям безопасности мы не всегда можем принять платежи в рублях — но есть проекты, которые принимают рубли. Если вам нужна помощь, то на сайте марафона есть форма заявки и контакты.

Марафон в поддержку политзаключенных проводится второй раз. В первый раз он прошел в 2023 году и собрал 39,43 миллиона рублей от 17,5 тысячи жертвователей. Из этих средств 31,4 миллиона рублей были перечислены физическим лицам (заключенным и их родственникам и людям, бежавшим от репрессий), а также пошли на оплату штрафов и расходов на адвокатов. Еще были переданы организациям, которые поддерживают политзаключенных.