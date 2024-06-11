Во Франции произошел пожар в Версальском дворце

На крыше Версальского дворца произошел пожар днем 11 июня. Об этом сообщает Le Figaro.

На опубликованных видеозаписях видно, как над зданием поднимается дым.

На крыше дворца установлены строительные леса. Как отмечает Le Figaro, задымление обнаружили рабочие. В качестве меры предосторожности посетителей эвакуировали.

В пожарной службе сообщили, что возгорание было быстро потушено. Пресс-служба дворца уточнила, что никакого ущерба коллекциям музея нанесено не было.

Версальский дворец расположен в пригороде Парижа. Он представляет собой бывшую королевскую резиденцию, исторический музей и государственное здание, где проходят объединенные сессии Национального собрания и Сената. Во дворце находится собрание живописи и скульптуры, его ежегодно посещают около 15 миллионов туристов. В 1979 году его включили в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.