Вице-президент Малави погиб в авиакатастрофе
Источник: Reuters
Вице-президент Малави — государства в юго-восточной Африке — погиб в авиакатастрофе. Об этом сообщает Reuters.
Самолет, в котором находился 51-летний Саулос Чилима и еще девять человек, летел из столицы страны Лилонгве в город Мзузу, где должны были состояться похороны бывшего министра юстиции Ральфа Касамбары. В условиях плохой видимости он пропал с экранов радаров.
Обломки самолета вскоре были обнаружены в гористой местности. Президент Малави Лазарус Чаквера 11 июня сообщил, что все находившиеся на борту погибли.
В Малави вице-президент — второе высшее должностное лицо в государстве. Его избирают в паре с президентом, как в США.
Чилима, как отмечает Reuters, был одним из потенциальных кандидатов на пост президента на следующих выборах.