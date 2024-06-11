Вице-президент Малави погиб в авиакатастрофе

Вице-президент Малави — государства в юго-восточной Африке — погиб в авиакатастрофе. Об этом сообщает Reuters.

Самолет, в котором находился 51-летний Саулос Чилима и еще девять человек, летел из столицы страны Лилонгве в город Мзузу, где должны были состояться похороны бывшего министра юстиции Ральфа Касамбары. В условиях плохой видимости он пропал с экранов радаров.

Обломки самолета вскоре были обнаружены в гористой местности. Президент Малави Лазарус Чаквера 11 июня сообщил, что все находившиеся на борту погибли.

В Малави вице-президент — второе высшее должностное лицо в государстве. Его избирают в паре с президентом, как в США.

Чилима, как отмечает Reuters, был одним из потенциальных кандидатов на пост президента на следующих выборах.