Издательство BAbook (Библиотека Бориса Акунина) выпустило книгу Евгения Фельдмана «Мечтатели против космонавтов» — о митинге на Болотной площади, Алексее Навальном, столкновениях на Майдане и протестах в Беларуси.

Мечтатели — это люди, которые в 2011-2012 годах выходили протестовать, чтобы отстоять право на честные выборы и изменить власть в России. Так назывался специальный проект «Ленты.ру» — издания, которое в то время было независимым. Космонавты — это силовики, которые подавляли протест, а потом сажали в тюрьму его участников.

Книгу Евгения Фельдмана в электронной версии можно купить здесь .

Евгений Фельдман снимает главные политические события в России и за ее пределами с 2010 года. «Я долго искал издателя, чтобы выпустить книгу именно в таком виде, в каком я хотел, а в марте 2024 года ее прочитал Борис Акунин — и сразу порекомендовал издать ее на BAbook. Сегодня выходит электронная версия, а в ближайшие месяцы появится и бумажная», — рассказал Фельдман.

Борис Акунин:

Это портрет эпохи и поколения, это хроника того, как Россия, которую я люблю, пыталась вырваться из мертвой хватки той России, которую я ненавижу. И не смогла. Но она есть и никуда не делась — наша, а не их Россия. И все не напрасно.

В издательстве «Медузы» выходит книга фотографий «Это Навальный». Снимки Евгения Фельдмана

В издательстве «Медузы» выходит книга фотографий «Это Навальный» Оформите предзаказ — мы открыли его в день рождения политика. Деньги от продажи мы передадим семье Алексея Навального

В издательстве «Медузы» выходит книга фотографий «Это Навальный». Снимки Евгения Фельдмана

В издательстве «Медузы» выходит книга фотографий «Это Навальный» Оформите предзаказ — мы открыли его в день рождения политика. Деньги от продажи мы передадим семье Алексея Навального