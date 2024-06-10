Путин в июне собирается поехать в КНДР

Президент России Владимир Путин в ближайшее время посетит КНДР. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на дипломатический источник.

Информацию о том, что визит состоится и что он сейчас «активно готовится», изданию подтвердил посол России в Северной Корее Александр Мацегора.

По данным источника «Ведомостей», сразу после поездки в КНДР Путин посетит Вьетнам. Издание сообщает, что визиты могут состояться уже в июне.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, комментируя информацию о поездках, не подтвердил и не опроверг ее, заявив лишь, что «когда время настанет, мы будем делать соответствующие объявления».

Путин за все время на посту президента посещал КНДР один раз — в 2000 году, тогда лидером этой страны был Ким Чен Ир. Нынешний руководитель КНДР Ким Чен Ын в последний раз приезжал в Россию в сентябре 2023 года.

Международный уголовный суд (МУС) в 2023 году выдал ордер на арест Путина из-за войны в Украине, из-за чего российский президент рискует быть арестованным при поездке в большинство стран мира. КНДР и Вьетнам юрисдикцию МУС не признают.

В мае Путин посетил Китай. Этот зарубежный визит стал первым после его переизбрания на пятый срок.