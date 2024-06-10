Депутат Госдумы Ирина Филатова обратилась к генпрокурору Игорю Краснову с просьбой проверить компанию «Яндекс.Такси» на соблюдение законодательства, после того как агрегатор запретил одному из водителей демонстрировать в салоне флаг России. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Филатовой, 14 мая поддержка «Яндекс.Такси» запретила водителю использовать флаг, аргументировав это тем, что он не входит в список разрешенных предметов для рекламной демонстрации в автомобилях.

«Прошу обратить внимание, что демонстрация государственных символов Российской Федерации рекламой не является, запрет на их демонстрацию не только нарушает федеральное законодательство, но и вызывает вопросы в части умаления права граждан на уважение атрибутов своей страны», — говорится в обращении.

В пресс-службе сервиса после того, как о запросе написали СМИ, заверили, что запрета на использование государственной символики в автомобилях нет. Там заявили, что в этом конкретном случае служба качества «слишком буквально приняла запрет на размещение посторонних предметов» и что компания уже пересмотрела стандарты ее работы.

Рекламная политика «Яндекс.Такси» запрещает любую политическую рекламу. В действующей оферте прямо указано, что под это понятие, попадает, в том числе, «размещение изображений государственной или региональной символики, как действующей, так и исторической».

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