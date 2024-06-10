Apple представила искусственный интеллект Apple Intelligence. Она также объявила, что на айпадах впервые появится калькулятор

Корпорация Apple на конференции Worldwide Developers Conference (WWDC 2024) анонсировала систему искусственного интеллекта Apple Intelligence (AI).

ИИ от Apple будет интегрирован в новые операционные системы, которые компания представила на конференции — iOS 18, iPad OS 18 и MacOS Sequoia. Apple Intelligence сможет выполнять различные действия за пользователя — например, управлять уведомлениями, автоматически составлять тексты или обобщать информацию в почте и других приложениях.

Предполагается, что все данные будут обрабатываться на самом устройстве для обеспечения конфиденциальности. The Verge отмечает, что Apple Intelligence будет доступна на iPhone 15 Pro и Pro Max, а также на iPad и MacBook с чипом M1 и более поздних версиях.

Благодаря искусственному интеллекту общение пользователя с голосовым помощником Siri будет «более естественным», утверждают в Apple. В частности, помощник будет адаптироваться к контексту того, что говорит пользователь.

Apple также объявила об интеграции Siri с ChatGPT. Голосовой помощник будет обращаться к чат-боту для получения нужной информации, после чего выдавать ее пользователю. Когда именно ChatGPT появится в устройствах Apple, в компании не уточнили, заявив только, что это произойдет в нынешнем году. Использование ChatGPT будет бесплатно и не потребует создания учетной записи. Чат-бот также не будет сохранять запросы пользователя.

В ходе презентации Apple также объявила, что в айпадах впервые появится «Калькулятор», приложение будет доступно на iPadOS 18. Приложение будет поддерживать Apple Pencil, с помощью которого можно будет вводить в «Калькулятор» математические задачи.