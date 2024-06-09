Армянский посол съездил в Бучу и осудил российскую агрессию. Москва направила Еревану ноту протеста

Власти России считают «недружественным шагом» поездку посла Армении в Украине Владимира Карапетяна в город Буча и его заявления о солидарности с украинцами в борьбе с российской агрессией. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Владимир Карапетян посетил Бучу 2 июня вместе с главой административного района Нор Норк города Еревана Тиграном Тер-Маргаряном. Как сообщало армянское посольство, чиновники почтили память жителей Бучи, погибших во время российской оккупации 2022 года, и передали гуманитарную помощь в виде медикаментов украинским врачам.

По словам Захаровой, Москва направила в МИД Армении ноту протеста из-за «в связи с передачей помощи на нужды ВСУ и недопустимыми высказываниями в адрес России».

«От такого деятеля, как Тигран Тер-Маргарян — соратника председателя прозападной партии „Республика“ Арама Саркисяна, мы иного и не ждали. Прискорбно, что с этим солидаризируются армянские власти», — добавила представитель российского МИДа.

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