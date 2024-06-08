«Еще рот откроешь, тебя здесь больше никогда не будет». В соцсетях появилось видео, на котором «очень похожий» на Грефа мужчина вступил в конфликт с таксистами

Телеграм-канал «Сибирский экспресс» опубликовал видео, на котором человек, «очень похожий» на главу Сбербанка Германа Грефа, участвует в конфликте с таксистами около аэропорта Горно-Алтайска.

Когда именно снято видео, неизвестно. Канал утверждает, что запись прислали читатели. Аналогичное видео публикует паблик «Бийск 22».

«Вы че здесь в трусах стоите? Собрались все. Вы кто такие? Для таксистов нужно сделать отдельное место», — говорит мужчина на видео. После этого он обращается к одному из таксистов и говорит: «Убирай отсюда машину, быстро».

В ответ ему говорят: «А где нам встать?». Таксисты также соглашаются, что для них нужно отдельное место.

Мужчина называет собравшихся «бандой», а одному из таксистов говорит: «А ты здесь больше работать не будешь! Еще рот откроешь, и тебя здесь больше никогда не будет. Понял? <…> Друзья, если еще раз здесь вот так соберетесь, вас здесь больше не будет никого».

Он также обращается к одному из таксистов в шортах и говорит, что если он хочет здесь работать, то не должен быть так одет.

«​​Я — собственник этого аэропорта. А ты кто? Фамилия твоя какая? Моя фамилия — Греф», — говорит мужчина, обращаясь к таксисту.

Пресс-служба Сбербанка и представители Грефа опубликованное видео пока не комментировали.

В апреле 2024 года Греф сообщил, что Сбербанк стал владельцем аэропорта Горно-Алтайска. По его словам, «этот аэропорт от мощности в 150 тысяч пассажиров сейчас должен стать аэропортом с мощностью до 1,5 миллиона пассажиров». Он добавил, что Сбербанк будет строить «фактически новый аэропорт».