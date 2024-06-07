Замглавы Минюста России заявил, что ЛГБТК-люди «легко становятся носителями гендерного экстремизма и гей-национализма»

Заместитель министра юстиции России Олег Свириденко в своем выступлении на сессии ПМЭФ о семейных ценностях заявил, что ЛГБТК-люди «легко вовлекаются в экстремистскую деятельность» и становятся «носителями гендерного экстремизма и гей-национализма». Что он под этим подразумевает, Свириденко не пояснил.

ЛГБТ-сообщество — легко вовлекаются эти персонажи в экстремистскую деятельность и становятся носителями соответствующих идеологических схем и разновидностей экстремистских проявлений в форме гендерного экстремизма и гей-национализма. В этих всех действиях содержатся призывы к открытой гендерной войне. Таким образом, анализ всех имеющихся материалов и доказательств позволил Минюсту России прийти к выводу, что основой, объединяющей международное ЛГБТ-сообщество, является идеология, разрушающая моральные устои российского общества.

Также Свириденко высказался о запрете «движения ЛГБТ» в России. По его словам, Минюст установил, что «международно-общественное движение ЛГБТ» действовало в стране с 1984 года (почему именно с этого года, он не пояснил). Свириденко заявил, что движение «пропагандировало деструктивную идеологию разрушения традиционных ценностей семьи и брака и создавало угрозу демократического разрушения в стране».

В «движении ЛГБТ», по словам Свириденко, значились 40 основных «подразделений ЛГБТ», а также ему принадлежали 80 интернет-ресурсов без возрастной маркировки. В качестве источников финансирования «движение ЛГБТ», заявил замминистра, использовало средства зарубежных НКО, а также гранты США, Великобритании, Нидерландов и Швеции. Общая сумма поступивших денег, по его утверждению, превышает 500 миллионов рублей.

В ноябре 2023 года Верховный суд России объявил несуществующее «международное общественное движение ЛГБТ» экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории страны.

Олег Свириденко стал заместителем министра юстиции в 2020 году и курирует департамент по делам НКО, который отвечает за объявление людей и организаций «иноагентами». До этого Свириденко был членом президиума Верховного суда России. Когда квалификационная коллегия рассматривала его заявление о переназначении, стало известно, что Свириденко был женат трижды. С третьей женой, как утверждал Свириденко, он тоже развелся несколько лет назад, но издание «Проект» выяснило, что с ее помощью он все это время скрывал недвижимость на Лазурном берегу во Франции.

Читайте также

В 2023 году российские власти объявили ЛГБТК-людей «экстремистами». К каким последствиям это привело? Правозащитники опубликовали масштабный доклад — о том, как дискриминация влияет на безопасность, доход, отношения с друзьями и здоровье

Читайте также

В 2023 году российские власти объявили ЛГБТК-людей «экстремистами». К каким последствиям это привело? Правозащитники опубликовали масштабный доклад — о том, как дискриминация влияет на безопасность, доход, отношения с друзьями и здоровье