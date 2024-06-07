В Забайкальском крае перевернулся автобус с вахтовиками. Три человека погибли, более 30 пострадали

В Забайкальском крае автобус, перевозивший вахтовиков, утром 7 июня съехал с дороги и перевернулся. По последним данным, сообщает ТАСС со ссылкой на региональный Минздрав, три человека погибли, 32 пострадали.

ДТП произошло недалеко от поселка Давенда в Могочинском районе. По словам главы поселка Александра Гизатова, вахтовый автобус ехал с ночной смены с рудника Александровский.

По предварительным данным, сообщила областная прокуратура, водитель автобуса не справился с управлением. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

На руднике Александровский, с которого везли вахтовиков, добывают золото и серебро. Всего на золотом руднике — одном из крупнейших в регионе — вахтовым методом работают около 800 человек.