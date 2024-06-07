В России арестовали вернувшегося из плена участника войны. Его обвинили в «сотрудничестве с иностранцами». Он дал интервью украинскому журналисту

235-й гарнизонный военный суд в Москве арестовал участника войны в Украине Павла Гугуева по обвинению в «сотрудничестве с иностранцами» (статья 275.1 УК), сообщили «Медиазоне» в пресс-службе суда.

Других подробностей в суде не привели. «Медиазона» пишет, что поводом для дела, по всей видимости, послужило интервью Гугуева украинскому журналисту Дмитрию Карпенко.

Павел Гугуев — бывший заключенный, осужденный за убийство, причинение вреда здоровью средней тяжести и кражу (статьи 105, 112 и 158 УК). В 2013 году его приговорили к 12 годам лишения свободы. Он провел в заключении десять лет, после чего отправился на войну в Украину, где попал в плен.

Находясь в плену, Гугуев дал интервью Карпенко, оно вышло на ютуб-канале блогера Владимира Золкина. В ролике участник войны рассказал о больших потерях среди российских военных и критиковал армейское руководство.

Позднее Гугуева обменяли. Оказавшись в России, он дал второе интервью, которое было опубликовано в конце июля 2023 года. В нем участник войны рассказал, что возвращенных из плена людей, которые попали на войну из колоний, больше месяца удерживают в подмосковной военной части. Также он сообщил, что ему не предоставляют необходимую при ВИЧ терапию.

Как писал «Холод», после выхода интервью у всех бывших пленных, которые находятся с ним в одной части, отобрали телефоны, запретили выходить на улицу и получать передачи. Самого Гугуева тогда заперли на несколько дней в изолированном помещении, которое раньше использовалось как оружейная комната, рассказал журналистам другой бывший заключенный.

Интервью Владимира Золкина

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Интервью Владимира Золкина

«Они — не разобравшиеся в себе люди. Не очень хорошо понимают, что происходит вокруг» Украинский блогер Владимир Золкин за время войны выпустил больше 100 интервью с российскими пленными. Вот его рассказ