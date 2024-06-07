Экс-сотрудник Amazon обвинил компанию в нарушении санкций. По его словам, она поставляла в РФ технологию по распознаванию лиц после начала войны
Бывший сотрудник Amazon Чарльз Форрест утверждает, что компания нарушила санкционные ограничения Великобритании, продолжив поставлять свою технологию по распознаванию лиц российской компании VisionLabs после начала полномасштабного вторжения армии РФ в Украину. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой материалы дела, которое рассматривается в лондонском суде.
Форрест подал в суд на Amazon Web Services из-за своего увольнения. В иске он утверждает, что его несправедливо уволили после того, как он «выразил обеспокоенность» по поводу возможных нарушений со стороны Amazon. В частности, по его словам, в 2020 году Amazon заключила контракт с VisionLabs о предоставлении ей доступа к своей технологии распознавания лиц Amazon Rekognition через «подставную компанию из Нидерландов». Экс-сотрудник заявил, что доступ к системе предоставлялся в том числе после начала полномасштабной войны в Украине.
Amazon отвергает претензии Форреста. По словам представителя компании, Amazon Web Services не предоставляла доступ к сервису российской VisionLabs, о чем говорят выставленные счета.
В компании утверждают, что Форрест, проработавший в Amazon четыре года, был уволен за «грубое нарушение» после того, как «отказался отработать положенные по контракту часы», не присутствовал на ряде встреч и не отвечал на электронные письма.
В августе 2022 года «Русская служба Би-би-си» выпустила расследование, в котором говорилось, что в московской системе видеонаблюдения, с помощью которой в том числе ищут оппозиционеров, задействованы четыре алгоритма распознавания лиц. Один из них — VisionLabs Luna Platform.
VisionLabs с февраля 2023 года находится под санкциями США. Ее включили в список компаний, для которых действуют ограничения на экспорт ряда технологий и товаров двойного назначения. В январе нынешнего года стало известно, что VisionLabs отказалась от головной компании в Нидерландах, объяснив это «техническим переоформлением, которое никак не повлияет на деятельность компании».