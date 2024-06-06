В Москве совершено заказное убийство. Мужчину застрелили из автомата на улице

Вооруженный преступник совершил убийство на улице Алексея Свиридова в районе Фили-Давыдково в Москве, сообщила городская прокуратура. По данным ведомства, убит мужчина 1989 года рождения, его личность официально не раскрывается.

В МВД сообщили, что, по предварительным данным, речь идет о заказном убийстве. Судя по записи нападения, которую распространил телеграм-канал Shot, преступник в черном открыл стрельбу из автомата, предположительно, АКС-74У, по человеку, который шел по улице.

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Как пишет Baza, после ранения пострадавший мужчина пытался убежать, нападавший добил его выстрелами в голову. По информации Shot, всего убийца сделал четыре выстрела. В правоохранительных органах уточнили ТАСС, что убийца совершил три выстрела — первый «с небольшого расстояния, следующие два были контрольными — в упор».

Преступник скрылся во дворах жилых домов. По данным ТАСС, на западе Москвы ввели план «Перехват».

По информации источника РИА Новости, убит 34-летний Константин Балишанский. Телеграм-канал Baza сообщает, что это скейтер, участвовавший в команде NikeSB Россия. По открытым данным, Балишанский известен в кругу скейтеров по прозвищу Свич. В правоохранительных органах сообщили, что мужчина проживал в соседнем дворе от места происшествия.

По данным Shot, Константин Балишанский — сын бизнесмена Андрея Балишанского, возглавляющего компанию Mediasystem Group, которая занимается мультимедийным оборудованием. Андрей Балишанский отказался комментировать случившееся.

Возбуждено уголовное дело об убийстве и незаконном обороте оружия, сообщает прокуратура.