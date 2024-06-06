В Дагестане повторно задержали гей-порно актера из Москвы. Силовики заманили его в регион, чтобы использовать в качестве «приманки» для других мужчин

В Дагестане на выходе из спецприемника повторно задержали гей-порно актера из Москвы Матвея, известного под псевдонимом USSRboy. Об этом «Медузе» сообщила кризисная группа «СК SOS».

Как уточняют правозащитники, Матвея задержали люди в штатском, предположительно, сотрудники Центра по борьбе с экстремизмом. Причина повторного задержания пока не известна. По словам адвоката Патимат Нурадиновой и других очевидцев, Матвея забрали с применением силы.

Кризисная группа опубликовала видео задержания, снятое адвокатом на выходе из спецприемника. Съемку прервал один из силовиков — он выбил у адвоката телефон из рук, после чего ударил ее, пишет «СК SOS».

Правозащитники рассказали, что Матвей пропал в конце мая. Перед этим он объявил, что собирается в отпуск на Северный Кавказ, а вскоре его закрытый канал с порно-роликами появился в публичном доступе. Позднее выяснилось, что Матвея задержали.

Сам Матвей рассказал адвокату, что поехал в Дагестан по приглашению друзей, с которыми общался онлайн. Они же сняли для него квартиру. Однако «друзьями» оказались сотрудники правоохранительных органов: они избили Матвея, забрали у него телефон и заставили его работать в качестве «приманки» для других мужчин.

«С его телефона и от его имени сотрудники знакомились с дагестанскими мужчинами, приглашали их на квартиру, где были установлены камеры, чтобы снимать происходящее. Мужчинам предлагали коньяк, закуску, иногда деньги в размере пяти тысяч рублей. Таким образом сотрудникам удалось заснять больше пяти человек», — пишет «СК SOS».

По данным правозащитников, вынужденное сотрудничество Матвея с силовиками продолжалось около недели, после чего актера арестовали на десять суток за мелкое хулиганство (часть 1 статьи 20.1 КоАП). Он должен был выйти на свободу 5 июня, возле спецприемника его ждали родственник и два адвоката, а также машина скорой помощи, сотрудники которой хотели забрать Матвея на обследование.

«У меня было соглашение с родственниками на его сопровождение. Мы стояли у спецприемника, ждали его. Подошли люди в гражданском. Когда он вышел, они не предъявили документы и просто начали насильно запихивать его в машину. Мы пытались их остановить, даже сотрудники скорой вмешались», — рассказала адвокат.

Где сейчас находится Матвей, неизвестно. Друзья, родственники и адвокаты не могут связаться с ним.

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