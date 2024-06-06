Европейский центральный банк впервые за пять лет понизил ставки

Европейский центральный банк (ЕЦБ) объявил, что снижает три ключевых процентных ставки на 25 базисных пунктов, сказано в пресс-релизе ЕЦБ, выпущенном днем 6 июня.

Согласно решению регулятора, базовая процентная ставка снижается до 4,25%, маржинальная кредитная ставка — до 4,5%, а депозитная ставка — до 3,75%, отойдя от рекордного максимума.

Первое снижение ставок с 2019 года стало ожидаемым, отмечает агентство Bloomberg.

В то же время ЕЦБ повысил прогноз инфляции в 2024 и 2025 году. Согласно прогнозу, базовая инфляция составит в среднем 2,5% в 2024 году (вместо ожидавшихся ранее 2,3%) и 2,2% в 2025 году (вместо 2%).

«Несмотря на прогресс, достигнутый в последние кварталы, давление на внутренние цены остается сильным, поскольку рост заработной платы находится на высоком уровне, и инфляция, вероятно, останется выше целевого уровня в течение следующего года», — говорится в пресс-релизе.

В сообщении ЕЦБ сказано, что регулятор по-прежнему намерен «обеспечить возвращение инфляции к целевому уровню 2% в среднесрочной перспективе».

Экономисты прогнозируют, что в 2024 году возможны еще два снижения ставок ЕЦБ, скорее всего, в сентябре и декабре, пишет Reuters.

От ключевой ставки зависит, под какие проценты банки будут выдавать кредиты и открывать депозиты для своих клиентов.