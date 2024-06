Певца и музыкального продюсера Териуса Гестилде-Диаманта, известного под псевдонимом The-Dream, обвинили в сексуализироанном насилии, сообщает газета The New York Times.

Обвинения против музыканта выдвинула Шаназ Мангро — 33-летняя певица родом из Нидерландов, выступающая под псевдонимом Шани Монро. Она подала иск к The-Dream в окружной суд в Лос-Анджелесе.

Мангро заявила, что познакомилась с The-Dream в конце 2014 года, когда работала в США. В январе 2015-го она приехала в Атланту, чтобы встретиться с продюсером, который, как утверждает Мангро, пообещал ей, что «сделает из нее следующую Бейонсе и Рианну». Вскоре после этого, говорится в иске, он начал принуждать ее к сексу, в том числе в состоянии опьянения, а также контролировал ее жизнь. Во время близости, среди прочего следует из документа, продюсер душил Мангро, а также однажды записал их секс на видео и угрожал обнародовать ролик.

«То, что сделал со мной The-Dream, сделало невозможной жизнь, которую я себе представляла, и достижение моих целей в качестве певицы и автора песен, — заявила Мангро в иске. — В конце концов, мое молчание стало слишком болезненным, и я поняла, что мне нужно рассказать свою историю, чтобы исцелиться. Надеюсь, что это также поможет другим и предотвратит ужасающее насилие в будущем».

The-Dream в комментарии The New York Times отверг все обвинения, назвав их «клеветой». «Я выступаю против любых форм насилия и всегда стремился помочь людям с их карьерой. Как человек, стремящийся оказать положительное влияние на своих коллег-артистов и мир в целом, я глубоко оскорблен и опечален этими обвинениями», — заявил продюсер.

The-Dream — исполнитель и автор песен в стиле R&B. Наибольшую известность ему принесло сотрудничество с другими артистами. The New York Times называет The-Dream одним из самых влиятельных продюсеров американской музыкальной индустрии. Среди хитов, в создании которых он участвовал, — «Umbrella» Рианны, «Baby» Джастина Бибера, «Touch My Body» Мэрайи Кэри, а также «Single Ladies (Put a Ring on It)» и «Break My Soul» Бейонсе. С 2008 года The-Dream работал над каждым студийным альбомом Бейонсе. Продюсер восемь раз получил премию «Грэмми».

В прошлом The-Dream уже обвиняли в насилии над женщинами. В 2014 году продюсеру были предъявлены обвинения в том, что он избил бывшую подругу, которая на тот момент находилась на восьмом месяце беременности. Вскоре прокуратура закрыла дело, заявив, что не смогла доказать вину The-Dream.

