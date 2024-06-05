McDonaldʼs лишился в ЕС прав на бренд «Биг Мак» для бургеров с курицей

Сеть ресторанов быстрого питания McDonaldʼs потеряла право использовать в Евросоюзе торговую марку «Биг Мак» (Big Mac) для продажи продуктов питания из мяса домашней птицы. Такое решение по иску ирландской сети кафе принял (.pdf).

Таким образом теперь другие рестораны могут свободно использовать торговую марку «Биг Мак» для продажи в ЕС бургеров из домашней птицы, в том числе из курицы, пишет BBC News. Как отмечает «Интерфакс», бигмак с куриной котлетой широко распространен в США и Великобритании, но в странах ЕС такой бургер относится к дополнительному меню. При этом McDonaldʼs по-прежнему может продавать бигмаки с говядиной.

McDonaldʼs зарегистрировала товарный знак Big Mac в Европе в 1996 году как для продуктов питания, так и для услуг. В 2017 году Supermacʼs подал заявку на аннулирование прав на этот бренд, заявив, что американский конкурент длительное время — около пяти лет — не использует товарный знак.

Спустя два года ведомство по интеллектуальной собственности ЕС (EUIPO) частично удовлетворило требования ирландской сети. Однако, говорится в пресс-релизе суда, EUIPO подтвердило охрану, которое товарный знак Big Mac предоставлял компании McDonaldʼs в отношении продуктов питания, приготовленных из мяса домашней птицы, в том числе курицы, а также ряда услуг.

Сейчас европейский суд вынес решение по иску Supermacʼs к EUIPO. Суд частично отменил и изменил постановление ведомства 2019 года, еще больше ограничив права на использование бренда Big Mac в ЕС для американской сети. Отмечается, что McDonaldʼs не удалось доказать, что сеть в течение пяти лет использовала оспариваемую торговую марку в отношении ряда услуг и продуктов питания, в том числе бургеров с курицей.