Главнокомандующий ВСУ сообщил о «сложной ситуации» в районе Купянска. Украинские военные рассказали о больших потерях, вызванных ошибками командования

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что под Купянском в Харьковской области сложилась «сложная ситуация». Об этом главком написал в своих соцсетях по итогам рабочей поездки в зону боевых действий.

«Сложная ситуация в районе Купянска. Противник пытается прорвать оборону наших войск с двух направлений. Продолжаются жесткие бои», — заявил Сырский.

По его словам, сейчас перед ВСУ стоит задача остановить российские войска и заставить их перейти в оборону. «Моя задача обеспечить это направление достаточным количеством боеприпасов и боеспособными резервами, что позволит значительно укрепить оборону. Несмотря на всю сложность ситуации, у нас есть шансы изменить обстановку в нашу пользу. И силы обороны делают для этого все возможное», — заявил главком.

Также Сырский отметил, что интенсивные боевые действия ведутся на разных направлениях. По его словам, основные силы РФ сосредоточены на кураховском, покровском, купянском, харьковском направлениях. Российские войска также проводят наступательные действия на других направлениях, чтобы растянуть линию активного фронта, тем самым ограничив возможности ВСУ по переброске сил на другие участки фронта.

В то же время украинские военные сообщают о больших потерях в районе Купянска, вызванных ошибками командования, пишет издание «Страна». Так, военнослужащий Олег Ткаченко рассказал о неудачной попытке штурма села Ивановка. По его словам, решение о штурме было принято на основании разведданных о том, что село охраняют 10-15 российских солдат без бронетехники. Также украинским военным обещали, что дроны противника будут подавляться с помощью средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

«По факту: в селе находилось порядка 100-150 солдат врага, две БМП, которые поддерживал один танк. Обещанного РЭБ не было, в небе полное превосходство вражеских дронов. Как следствие: почти сразу погибли пять военнослужащих, часть из которых именно из-за сбросов боеприпасов вражеских БПЛА. 11 ранены», — написал Ткаченко.

Сводка «Медузы» о ситуации на фронте

ВСУ укрепили фронт под Харьковом сильными резервами — и «военкоры» даже заговорили об украинском контрнаступлении. На самом деле атаки на разных участках продолжают ВС РФ Где ВСУ приходится особенно сложно? Карта боев на 3 июня

Сводка «Медузы» о ситуации на фронте

ВСУ укрепили фронт под Харьковом сильными резервами — и «военкоры» даже заговорили об украинском контрнаступлении. На самом деле атаки на разных участках продолжают ВС РФ Где ВСУ приходится особенно сложно? Карта боев на 3 июня