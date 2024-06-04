Житель Тюмени бросил несколько коктейлей Молотова в храм с «воинским» статусом. СК возбудил два уголовных дела

В Тюмени местный житель попытался поджечь храм-часовню Дмитрия Донского с помощью бутылок с зажигательной смесью, сообщает пресс-служба регионального МВД.

По данным полиции, попытка поджога произошла в районе 20:40 (18:40 мск). Также в сети появилось видео инцидента. Судя по кадрам, мужчина бросил в здание храма как минимум две бутылки с зажигательной смесью. В пресс-службе МЧС сообщили, что очевидцы потушили огонь до прибытия пожарных.

В Следственном комитете уточнили, что после поджога мужчина скрылся в неизвестном направлении на велосипеде. По факту произошедшего было возбуждено два уголовных дела — о вандализме (статья 214 УК) и умышленном повреждении имущества (статья 167 УК). Мужчина объявлен в розыск.

На сайте тюменского храма Всех святых говорится, что у храма-часовни Дмитрия Донского есть «воинский» статус. Его открыли в 2007 году около мемориала погибшим в войне в Афганистане. Строили храм по просьбе Комитета солдатских матерей. Ежедневно в часовне молятся князю Дмитрию Донскому о защите страны «от нашествий вражеских, раздоров и нестроений».