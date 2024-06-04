В Подмосковье задержали главу «Империи сильнейших ведьм» Алену Полынь. Ее заподозрили в экстремизме из-за книг, призывавших к насилию против РПЦ

Следственный комитет РФ сообщил, что задержал жительницу Ивантеевки Московской области, подозреваемую в экстремизме и оскорблении религиозных чувств верующих. СК не приводит имя задержанной. По данным источников ТАСС и РИА Новости, это руководительница организации «Империя сильнейших ведьм» Алена Полынь (настоящее имя — Елена Суликова).

Подозреваемую задержали в Пушкино, в ее доме провели обыск. Уголовное дело в отношении нее возбудили по материалам ФСБ.

По версии следствия, с января 2020 по декабрь 2023 года подозреваемая продавала и распространяла «экстремистскую литературу, содержащую призывы к насилию в отношении священнослужителей Русской православной церкви», сказано в сообщении СК. Кроме того, заявили в ведомстве, подозреваемая опубликовала в интернете видео с «высказываниями, унижающими религиозные чувства верующих».

Собеседники ТАСС и РИА Новости в правоохранительных органах при этом сообщили, что задержанную также подозревают в мошенничестве. В Следственном комитете это не подтверждали.

Алена Полынь родилась в Москве в 1980 году. Называет себя ведьмой, утверждает, что приобрела магические знания от бабушки, пишет ТАСС. В СМИ Полынь называли «главной ведьмой России» и «любимой ведьмой Путина». Она регулярно появлялась на телевидении, например, в «Битве экстрасенсов».

Полынь возглавляет организацию «Империя сильнейших ведьм», созданную в 2015 году. На сайте организации продают курсы магии, ритуальную атрибутику (бубны, маски, камни, фигуры языческих богов), бутылочки для зелий и ингредиенты для них, пишет «Коммерсант». На сайте организации можно пожертвовать деньги на нужды российских солдат, воюющих в Украине.

«Империя сильнейших ведьм», как сообщала «Русская служба Би-би-си», стала популярной в том числе из-за того, что безоговорочно поддерживает действия российских властей и лично Владимира Путина. Алена Полынь в 2019 году проводила «ведьмовский съезд» для «поднятия рейтинга Путина». Подобные съезды неоднократно устраивали при поддержке мэрии Москвы и при участии некоторых депутатов Госдумы. «Би-би-си» указывает, что Полынь, пользуясь связями во власти, пыталась добиться законодательного одобрения деятельности магов и колдунов в России.

Российская прокуратура в ноябре 2023 года проверила еще одну организацию Алены Полынь — «Международный университет магии и колдовства». Проверку провели после заявления депутата Госдумы от «Единой России» Александра Толмачева. Прокуратура потребовала, чтобы из названия организации убрали слово «университет», сообщало издание Msk1.

Против деятельности Алены Полынь неоднократно высказывался сопредседатель Совета предпринимателей Москвы Андрей Ковалев. В апреле 2023 года он просил проверить ее деятельность на экстремизм и мошенничество, после чего, как писал «Коммерсант», «российские маги обратились в полицию с заявлением на Андрея Ковалева». Алена Полынь обвиняла Ковалева в «травле».