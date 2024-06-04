В Берлине идет панихида по Алексею Навальному. На службу пришла Юлия Навальная

В церкви святой Марии (Мариенкирхе) в центре Берлина началась панихида по Алексею Навальному, которому 4 июня исполнилось бы 48 лет.

На православно-протестантском богослужении в церкви присутствуют вдова политика Юлия Навальная, его пресс-секретарь Кира Ярмыш, бывший глава штабов Навального Леонид Волков и другие его соратники.

Панихиду проводит протоиерей Андрей Кордочкин, пишет «Русская служба Би-би-си». В России его запретили в служении после антивоенных высказываний.

Панихида также прошла на Борисовском кладбище в Москве, где похоронен политик. На нее пришли матери Алексея и Юлии Навальных. Телеканал «Дождь» пишет, что на панихиде было около 100 человек. Ее провел священник Димитрий Сафронов, которого РПЦ запретила в служении — после того, как он же провел панихиду на 40-й день после смерти Навального, пишет Sotavision.

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