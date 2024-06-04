Проект «Система»: Елизавета Пескова (так зовут дочь пресс-секретаря Путина) получила идентификационный номер в Казахстане

Елизавета Пескова, полная тезка дочери пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, получила индивидуальный идентификационный номер (ИИН) в Казахстане, говорится в расследовании «Системы» — проекта «Настоящего времени» и «Радио Свобода».

В расследовании, вышедшем 4 июня, говорится, что в онлайн-реестре Национального удостоверяющего центра Казахстана и других базах данных есть сведения о Песковой Елизавете Дмитриевне, родившейся 9 января 1998 года (совпадает с данными дочери пресс-секретаря Владимира Путина).

Из материалов, найденных расследовательским проектом, следует, что Пескова приписана к управлению государственных доходов по городу Нур-Султан (название Астаны с марта 2019-го по сентябрь 2022 года). Исходя из этого, журналисты сделали вывод, что Пескова получила ИИН до сентября 2022 года. Точная дата открытия номера неизвестна.

Индивидуальный идентификационный номер в Казахстане — аналог российского индивидуального номера налогоплательщика (ИНН). Номер необходим для получения государственных и банковских услуг.

Неясно, есть ли у Елизаветы Песковой банковский счет в Казахстане. Она находится под санкциями США и Евросоюза, которые ввели после начала полномасштабной войны в Украине.

После начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину и на фоне ухода Visa и Mastercard жители России стали массово оформлять ИИН в Казахстане, чтобы открыть счета в местных банках.

26-летняя Елизавета Пескова владеет долей 30% в московском рекламном агентстве «Центрум», среди клиентов которого Минпромторг, Минсельхоз, правительство Москвы и другие государственные органы. Также Пескова занималась собственными бизнес-проектами, которые, как указывает «Система», закрылись из-за претензий налоговых органов.