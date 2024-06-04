Правящая партия Грузии внесла в парламент пакет законопроектов о запрете «пропаганды ЛГБТ» и о защите семейных ценностей

Партия «Грузинская мечта» внесла в парламент пакет законопроектов, направленных против «пропаганды ЛГБТ» и на защиту «семейных ценностей», сообщил спикер парламента Шалва Папуашвили на брифинге.

Пакет состоит из основного законопроекта под названием «О семейных ценностях и защите несовершеннолетних» и 18 более мелких, вносящих изменения в другие законы, а также в «гражданский кодекс, трудовой кодекс, законодательство об образовании и так далее», цитирует Папуашвили ТАСС.

В числе вопросов, которых коснется новый закон, Папуашвили перечислил восемь (их приводит издание Interpressnews):

запрет однополых союзов и «альтернативных» форм брака — то есть всех других, кроме союза мужчины и женщины;

запрет на усыновление для лиц, «идентифицирующих себя другим гендером» и для негетеросексуальных людей;

запрет операций по ;

запрет на указание в документах гендера, отличного от биологического пола;

запрет «пропаганды ЛГБТ» в образовательных учреждениях;

запрет «пропаганды ЛГБТ» в СМИ (в том числе — трансляции сцен, изображающих интимные отношения между представителями одного пола или сцен инцеста);

запрет собраний и публичных демонстраций, которые «пропагандируют однополые отношения»;

запрет на оформление трудовых соглашений, по которым обязательства сотрудника игнорируют его биологический пол.

Первые слушания законопроекта, по словам Папуашвили, пройдут во время весенней сессии, а окончательное принятие планируется во время осенней сессии парламента.

Законопроект, ограничивающий права ЛГБТК-людей, партия «Грузинская мечта» представила в конце марта 2024 года. При его внесении исполнительный секретарь партии Мамука Мдинарадзе пояснял, что поправки разрешат брак только как «союз генетически мужчины и генетически женщины». В Amnesty International заявили, что законопроект носит дискриминационный характер, и назвали его «вопиющей атакой» на права человека и на права ЛГБТК+ в частности.

В России «пропаганда ЛГБТ» как среди детей, так и среди взрослых тоже запрещена. Распространять информацию среди несовершеннолетних нельзя с 2013 года, а закон о запрете «пропаганды ЛГБТ» среди взрослых Владимир Путин подписал в декабре 2022 года. В ноябре 2023 года Верховный суд России объявил «международное общественное движение ЛГБТ» экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории страны. Такого движения не существует.

3 июня спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили подписал закон об «иноагентах», вызвавший массовые протесты в стране. Президент республики Саломе Зурабишвили накладывала на принятый парламентом закон вето, но правящая партия преодолела его за счет большинства в парламенте. Оппозиция, критиковавшая инициативу, называла ее калькой с российского закона, ограничивающего права тех, кого Минюст объявляет «иноагентами».

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