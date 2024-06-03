Соцсеть X официально разрешила своим пользователям публиковать порнографию

Соцсеть X (бывший Twitter) обновила свои правила, официально разрешив пользователям размещать на платформе контент для взрослых. На изменение правил обратило внимание издание TechCrunch.

«Мы считаем, что пользователи должны иметь возможность создавать, распространять и получать материалы, связанные с сексуальной тематикой, если они создаются и распространяются по взаимному согласию», — говорится в правилах.

Согласно им, пользователи смогут публиковать контент, «демонстрирующий сексуальную активность взрослых людей или обнаженное тело», при условии, что он будет надлежащим образом отмечен и не будет размещаться на «видном месте», например, на аватарке профиля. Уточняется, что правила распространяются на весь контент для взрослых, включая анимацию и материалы, созданные при помощи искусственного интеллекта.

Соцсеть также попросила пользователей, регулярно публикующих контент для взрослых, внести изменения в настройки своих профилей. Таким образом публикуемые материалы будут сопровождаться предупреждением о содержании. Пользователи, которые не достигли 18 лет или не указали свою дату рождения, не смогут их просматривать.

Журнал Variety отмечает, что платформа никогда не запрещала публикацию подобных материалов. Более того, около 13% всех постов на платформе в 2022 году содержали контент для взрослых, писало агентство Reuters со ссылкой на внутренние документы компании.

Профессор коммуникаций Корнелльского университета Брук Эрин Даффи в комментарии Variety отметила, что официальное разрешение X на публикацию постов с содержанием для взрослых «хорошо согласуется с маркетинговой стратегией компании после прихода Илона Маска». «X безоговорочно провокационный и стремится отделить себя от „безопасных брендов-конкурентов“, таких как Meta, YouTube и TikTok», — пояснила она.

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск приобрел соцсеть Х осенью 2022 года, заявив, что намерен перестроить убыточную, по его словам, компанию. С тех пор в работу платформы были внесены различные изменения, в том числе в области верификации аккаунтов. В марте 2024 года стало известно, что X тестирует создание специализированных сообществ для публикации материалов сексуального характера.

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