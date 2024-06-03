РПЦ и Роспатент подготовили законопроект о запрете регистрации товарных знаков с религиозной символикой. Церковь возмутили вино «Исповедь грешницы» и сигареты Saint George

Русская православная церковь и Роспатент подготовили законопроект о запрете регистрации товарных знаков с религиозной символикой или семантикой, пишет «Коммерсант».

«Использование обозначений с религиозной символикой (семантикой) в качестве товарных знаков может привести к оскорблению чувств верующих. В любом случае, регистрация соответствующего товарного знака будет противоречить принципам морали», — заявила изданию руководитель правового управления Московской патриархии игуменья Ксения (Чернега). Представительница РПЦ привела следующие примеры неправильного, с ее точки зрения, использования религиозной символики и семантики в товарных знаках:

Выпускаются вина «Душа монаха», «Исповедь грешницы», продаются сигареты Saint George (Святой Георгий), для реализации средств гигиены зарегистрирован товарный знак «Кроткая монашка», а для алкогольной продукции — «Церковные обряды». За частной организацией зарегистрирован товарный знак «Батюшка онлайн».

Поправки в Гражданский кодекс, которые подготовили РПЦ и Роспатент, «установят запрет на предоставление исключительного (монопольного) права физическому или юридическому лицу, в том числе религиозной организации, на использование религиозных символов и имен святых», пояснила игуменья Ксения.

Действие новых правил, подчеркнула она, не будет распространяться на товарные знаки, зарегистрированные до вступления в силу нового закона.

Инициативу поддержали и представители других конфессий, пишет «Коммерсант». Так, главный раввин России Берл Лазар отметил, что «у нас государство отделено от религии, а значит, религия отделена и от бизнеса», а первый заместитель председателя Духовного управления мусульман РФ Дамир Мухетдинов посетовал на то, что «религиозная символика начинает эксплуатироваться недобросовестными людьми, особенно это касается халяльного питания».

Опрошенные «Коммерсантом» эксперты по вопросам интеллектуальной собственности высказали опасения, что инициатива все же может негативно повлиять на уже запатентованные бренды. При этом они отметили, что Роспатент уже и так отказывает в регистрации обозначений, прямо или косвенно связанных с какой-либо из религиозных конфессий.

Ожидается, что законопроект о запрете регистрации товарных знаков с религиозной символикой или семантикой будет внесен в нижнюю палату парламента до конца весенней сессии. В верхней палате парламента сообщили, что патриарх Московский Кирилл обратился к спикеру Совфеда Валентине Матвиенко с просьбой рассмотреть соответствующие поправки в законодательство.

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