Десятки женщин обвинили петербургского психотерапевта Вячеслава Яковлева в домогательствах

Психотерапевта и преподавателя из Петербурга обвинили в харассменте. По данным издания «Вот так», о домогательствах рассказали как минимум 40 женщин, телеграм-канал «Осторожно, новости» пишет, что на Яковлева пожаловались уже более 60 человек.

Первой о случаях домогательств рассказала психотерапевт из Москвы Любава Силаева. 22 мая она опубликовала в своем телеграм-канале «Ночной эфир» анонимные сообщения, пришедшие ей в бот от студентки Яковлева. Та рассказала, что преподаватель во время занятий делал ей «недвусмысленные намеки». «Истории про домогательства Яковлева до коллег и студентов ходят давно. И случаев много. Подробностей не расскажу, но факт», — добавила студентка.

По словам Любавы, после этого ей с подобными историями написали десятки девушек. «Осторожно, новости» пообщались с некоторыми пострадавшими — одна из них, 21-летняя Рита (имя изменено), рассказала, что подверглась сексуализированному насилию. По ее словам, в 2022 году она переживала тяжелый эмоциональный период, и во время занятия у нее случилась паническая атака. Яковлев предложил свою помощь и стал общаться с ней в мессенджере. Затем он предложил девушке приехать в Петербург и остановиться у него дома. После нескольких отказов она согласилась.

«Он мне вызвал такси, я приехала, мы попили кофе, поднялись к нему. Я думала, у меня будет какая-то возможность отдохнуть, поспать. У меня должна быть сессия <психологическая>. Хотелось поспать. Но вместо этого начались приставания. Он начал лезть ко мне под юбку. Я вообще не знала, как реагировать в тот момент, потому что не было сил. Началось активное сексуализированное насилие. На все мои „не хочу“, „нет“ человек не реагировал», — рассказала Рита. Обучение на курсе у Яковлева она окончить не смогла, несмотря на то, что преподаватель постоянно хвалил ее и выделял среди других студентов.

После того, как информация о домогательствах была предана огласке, с Яковлевым прекратили сотрудничество Академия современной психологии и Институт ДПО для психологов и психотерапевтов. Студенткам, сообщившим о домогательствах, предложили обратиться за возмещением денег за пройденные у Яковлева курсы или психотерапевтической помощью, если это необходимо.

По данным «Вот так», в закрытом чате Ассоциации травма терапевтов Яковлев ответил на выдвинутые обвинения следующее: «В описываемых кейсах взаимоотношений с женщинами я воспринимал их как взрослых. Вне ролей преподавателя и студента… Также мне очень жаль, где я переходил черту и слишком допускал много теплого поддерживающего контакта в коммуникации в терапевтических отношениях, что тоже могло вызвать боль, непонимание, двусмысленность и уязвимости».

Также он добавил, что против него в интернете ведется «спланированная травля» и его адвокат готовит заявление в правоохранительные органы «для прекращения этого безобразия».