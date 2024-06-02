«Реал» выиграл Лигу чемпионов

Мадридский «Реал» стал победителем Лиги чемпионов УЕФА, обыграв в финале дортмундскую «Боруссию» со счетом 2:0. Матч проходил на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

На 74-й минуте счет в игре открыл защитник Даниэль Карвахаль. Второй гол на 83-й минуте забил нападающий Винисиус Жуниор.

David Ramos / Getty Images

Для «Реала» это 15-я победа в Лиге чемпионов. В прошлый раз мадридская команда победила в главном европейском турнире в 2022 году, обыграв «Ливерпуль» со счетом 1:0.

Для полузащитника «Реала» Тони Крооса это был последний матч на клубном уровне в карьере. Кроос выступал за клуб с 2014 года, вместе с «Реалом» он пять раз выигрывал Лигу чемпионов (еще один раз — с «Баварией»). Также Кроос выступал за сборную Германии, вместе с которой выиграл чемпионат мира 2014 года. В мае он объявил, что завершит карьеру после Евро-2024.