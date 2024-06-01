Умер депутат Госдумы и исследователь Арктики Артур Чилингаров

Депутат Госдумы, исследователь Арктики и Антарктики Артур Чилингаров умер в возрасте 84 лет, сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

«Ушел из жизни замечательный человек, наш коллега — Артур Николаевич Чилингаров. Первопроходец, самоотверженный исследователь Арктики и Антарктики, профессор, доктор географических наук, он внес неоценимый вклад в изучение и освоение Севера и Мирового океана», — сказал Володин.

Он также добавил, что Чилингаров был депутатом Думы в семи созывах и «эффективно решал задачи в любой сфере, в науке и законотворчестве».

Сергей Савостьянов / ТАСС / Profimedia

Вице-спикер Госдумы Сергей Неверов написал в своем телеграм-канале, что Чилингаров умер после тяжелой и продолжительной болезни. «Его смерть — невосполнимая утрата. Он всегда будет жить в сердцах тех, кому посчастливилось с ним работать, дружить, общаться», — написал Неверов.

Соболезнования по поводу смерти депутата также выразили президент России Владимир Путин и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Прощание с Чилингаровым состоится 4 июня в храме Христа Спасителя, похороны пройдут на Новодевичьем кладбище, сообщил ТАСС помощник депутата Константин Зайцев.

С 1969 года Артур Чилингаров руководил научными экспедициями в Арктику и Антарктику, в 1986 году участвовал в ликвидации последствий аварий на Чернобыльской АЭС, а в 1987 году возглавил поход атомного ледокола «Сибирь» к Северному полюсу.

Свой первый депутатский мандат Чилингаров получил в 1993 году. С того момента депутат пропустил всего один созыв Госдумы — с 2011-го по 2016 год. С 2008 года он занимал должность специального представителя президента РФ по международному сотрудничеству в Арктике и Антарктике.